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5 стрессовых моментов зимней жизни водителей: снег, обмерзание и прочие угрозы

Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку

1:21
Авто

Зимой жизнь водителей становится значительно сложнее.

Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
  • Во-первых, управление транспортным средством во время снегопадов и на гололеде представляет серьезные трудности.
  • Во-вторых, обмерзание лобового стекла является распространенным явлением.
  • В-третьих, низкие температуры могут привести к тому, что машина не заведется.

Кроме того, есть другие "зимние" моменты, которые часто упускают владельцы автомобилей.

Например, в этот период нельзя оставлять в машине ряд вещей, что может вызвать дополнительные проблемы для водителя.

Смартфон

Если вы уходите от машины надолго, лучше взять с собой мобильное устройство. То же самое относится и к планшетам и другим гаджетам. Потому что из-за холода заряд батареи быстро уменьшается, и есть риск, что телефон вообще не включится.

Медикаменты

Если оставить лекарства в автомобиле на длительный срок зимой, их эффективность может уменьшиться.

И если в салоне автомобиля находятся лекарства в ампулах во время мороза, то на стеклянной поверхности могут появиться трещины, а сосуды могут даже лопнуть.

Некоторые продукты питания

Не стоит оставлять яйца в машине зимой, так как они могут трескаться от холода, и желток может замерзнуть. Также не рекомендуется оставлять в автомобиле продукты в банках и консервы в холодное время года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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