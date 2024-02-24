5 стрессовых моментов зимней жизни водителей: снег, обмерзание и прочие угрозы

Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку

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Зимой жизнь водителей становится значительно сложнее.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Во-первых , управление транспортным средством во время снегопадов и на гололеде представляет серьезные трудности.

, управление транспортным средством во время снегопадов и на гололеде представляет серьезные трудности. Во-вторых , обмерзание лобового стекла является распространенным явлением.

, обмерзание лобового стекла является распространенным явлением. В-третьих, низкие температуры могут привести к тому, что машина не заведется.

Кроме того, есть другие "зимние" моменты, которые часто упускают владельцы автомобилей.

Например, в этот период нельзя оставлять в машине ряд вещей, что может вызвать дополнительные проблемы для водителя.

Смартфон

Если вы уходите от машины надолго, лучше взять с собой мобильное устройство. То же самое относится и к планшетам и другим гаджетам. Потому что из-за холода заряд батареи быстро уменьшается, и есть риск, что телефон вообще не включится.

Медикаменты

Если оставить лекарства в автомобиле на длительный срок зимой, их эффективность может уменьшиться.

И если в салоне автомобиля находятся лекарства в ампулах во время мороза, то на стеклянной поверхности могут появиться трещины, а сосуды могут даже лопнуть.

Некоторые продукты питания

Не стоит оставлять яйца в машине зимой, так как они могут трескаться от холода, и желток может замерзнуть. Также не рекомендуется оставлять в автомобиле продукты в банках и консервы в холодное время года.