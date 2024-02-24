5 стрессовых моментов зимней жизни водителей: снег, обмерзание и прочие угрозы

Зимой жизнь водителей становится значительно сложнее.
Кроме того, есть другие "зимние" моменты, которые часто упускают владельцы автомобилей.
Например, в этот период нельзя оставлять в машине ряд вещей, что может вызвать дополнительные проблемы для водителя.
Смартфон
Если вы уходите от машины надолго, лучше взять с собой мобильное устройство. То же самое относится и к планшетам и другим гаджетам. Потому что из-за холода заряд батареи быстро уменьшается, и есть риск, что телефон вообще не включится.
Медикаменты
Если оставить лекарства в автомобиле на длительный срок зимой, их эффективность может уменьшиться.
И если в салоне автомобиля находятся лекарства в ампулах во время мороза, то на стеклянной поверхности могут появиться трещины, а сосуды могут даже лопнуть.
Некоторые продукты питания
Не стоит оставлять яйца в машине зимой, так как они могут трескаться от холода, и желток может замерзнуть. Также не рекомендуется оставлять в автомобиле продукты в банках и консервы в холодное время года.
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