Самые крутые внедорожники с "запаской" на пятой двери: от Lada до Mercedes-Benz

Рейтинг внедорожников с запасным колесом на пятой двери: от бюджетных до роскошных моделей

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Эксперты портала 110 km. ru составили рейтинг внедорожников с креплением запасного колеса на пятой двери, начиная от бюджетных моделей и заканчивая роскошными автомобилями.

Фото: openverse.org by Dgeise is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно рейтингу, самым доступным внедорожником среди них является Lada Niva Travel, базовая комплектация которой стоит 896 900 рублей, а топовая версия — 1 158 900 рублей.

За Lada Niva следует УАЗ "Хантер", который можно приобрести за 917 000 рублей в начальной модификации "Классик Fleet", а максимально оснащенная версия обойдется от 1 378 900 рублей.

Новый Land Rover Defender также предлагает "запаску" на двери багажника, с ценой, варьирующейся от 7 311 000 до 10 464 000 рублей.

Самым роскошным внедорожником в списке является Mercedes-Benz G-Class, базовая версия которого оценивается в 15 730 000 рублей, а топовый вариант AMG G 63 — в 25 840 000 рублей.