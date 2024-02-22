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"Камаз" к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных автомобилей для коммерческих грузоперевозок

На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков

1:15
Авто

К сентябрю 2024 года автоконцерн "Камаз" планирует выпустить 12 беспилотных грузовиков для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева", сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта.

На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков
Фото: openverse by CC BY 4.0

"Сейчас на трассе М-11 в беспилотных грузоперевозках участвуют 9 автомобилей: 6 от "Камаза" и 3 от "Сберавтотеха". К концу года их общее количество увеличится до 43", — заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Летом 2023 года Россия запустила проект по беспилотному движению на трассе М-11 "Нева". Участниками стали компании "Камаз" и "Сберавтотех", чьи беспилотные автомобили осуществляют коммерческие грузоперевозки пока в присутствии водителя-испытателя в целях контроля безопасности поездки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов обещал, что переход на полностью беспилотное управление начнется в 2025–2026 годах.

Отмечается, что "Камаз" оснастил свои модели системами связи, навигации, технического зрения и обработки входящей информации. Грузовики можно перецеплять с управляемого человеком на беспилотный тягач.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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