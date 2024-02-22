"Камаз" к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных автомобилей для коммерческих грузоперевозок

К сентябрю 2024 года автоконцерн "Камаз" планирует выпустить 12 беспилотных грузовиков для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева", сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта.
"Сейчас на трассе М-11 в беспилотных грузоперевозках участвуют 9 автомобилей: 6 от "Камаза" и 3 от "Сберавтотеха". К концу года их общее количество увеличится до 43", — заявил министр транспорта Виталий Савельев.
Летом 2023 года Россия запустила проект по беспилотному движению на трассе М-11 "Нева". Участниками стали компании "Камаз" и "Сберавтотех", чьи беспилотные автомобили осуществляют коммерческие грузоперевозки пока в присутствии водителя-испытателя в целях контроля безопасности поездки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов обещал, что переход на полностью беспилотное управление начнется в 2025–2026 годах.
Отмечается, что "Камаз" оснастил свои модели системами связи, навигации, технического зрения и обработки входящей информации. Грузовики можно перецеплять с управляемого человеком на беспилотный тягач.
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