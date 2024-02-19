Водители часто забывают об этом при парковке. Что делать, чтобы избежать проблем?

Эксперт Ревин: ошибка при парковке с АКПП, которую часто допускают водители

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Эксперт Алексей Ревин подчеркнул распространенную ошибку водителей при парковке с автоматической коробкой передач: забывание о стояночном тормозе.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

При парковке на уклоне без его использования рычаг коробки передач может провалиться, что усложнит возвращение его в прежнее положение. Это может привести к выходу из строя тросового привода управления.

Рекомендуется использовать стояночный тормоз при парковке на подъеме или спуске, а также правильно выбирать порядок действий при трогании с места: сначала выбирать режим парковки или заднего хода, а потом снимать ручник.