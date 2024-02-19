Водители часто забывают об этом при парковке. Что делать, чтобы избежать проблем?

Эксперт Алексей Ревин подчеркнул распространенную ошибку водителей при парковке с автоматической коробкой передач: забывание о стояночном тормозе.
При парковке на уклоне без его использования рычаг коробки передач может провалиться, что усложнит возвращение его в прежнее положение. Это может привести к выходу из строя тросового привода управления.
Рекомендуется использовать стояночный тормоз при парковке на подъеме или спуске, а также правильно выбирать порядок действий при трогании с места: сначала выбирать режим парковки или заднего хода, а потом снимать ручник.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.