Секреты перепродажи: как цвет авто влияет на его цену

Влияние цвета на стоимость автомобилей на вторичном рынке: что показал анализ экспертов

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Эксперты выяснили, что автомобили ярких цветов, такие как жёлтый, меньше теряют в цене на вторичном рынке, потому что их представленность там невелика, и они пользуются популярностью у определенной аудитории.

Фото: openverse by Reece Garside | Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В то время как "классические" цвета, такие как белый, чёрный и серебристый, теряют в стоимости быстрее. Интересно, что результаты анализа согласуются с выводами других исследований, указывая на устойчивость "классических" цветов на рынке.