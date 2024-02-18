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Безопасность автомобиля: что привлекает угонщиков и как этого избежать

Стало известно, какие цвета автомобилей отпугивают угонщиков

1:25
Авто

При выборе автомобиля угонщики обращают внимание на различные характеристики транспортного средства. По результатам исследования, преступников интересует не только техническая составляющая машины и её уязвимость для взлома, но также и цвет кузова. Яркие оттенки редко привлекают их внимание, так как они предпочитают более неприметные транспортные средства.

Стало известно, какие цвета автомобилей отпугивают угонщиков
Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, проведенное МИА "Россия сегодня", указывает на то, что в основном (в 80% случаев) угоняемые автомобили, похищенные у клиентов компании с начала года, имели белый или черный цвет кузова. Преступники также заинтересованы в автомобилях серого или серебристого цвета.

Согласно российским специалистам, автомобили чаще всего угоняются, когда они припаркованы рядом с домом владельца. В большинстве случаев (около 60%), владелец автомобиля обращается к правоохранительным органам, уведомляя о том, что его машина исчезла, когда он выходил из дома.

Наиболее часто угоняемыми автомобилями в России являются Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570. Процент случаев угона для каждой из этих марок составляет соответственно 1,6%, 1,3% и 0,9%. Также немало случаев угона зарегистрировано у моделей Hyundai Solaris, Kia Sportage и Skoda Rapid.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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