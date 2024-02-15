Эксперты назвали 5 правил о парковке на газоне

Специалисты из московского Дептранса предостерегают водителей от нарушений при парковке возле газонов, особенно в период таяния снега. По информации издания 110 km.ru, парковка на незаасфальтированной части придомовой территории может привести к штрафам.
В столичном управлении рекомендуют внимательно осматривать место перед парковкой и избегать заезда на участки, где есть растения, такие как кустарники, деревья и цветы. Нарушители могут оштрафоваться от 3 до 5 тысяч рублей для частных лиц и от 30 до 300 тысяч для организаций.
В случае несогласия с штрафом, рекомендуется заполнить соответствующее заявление на mos. ru или Автокод в течение первых 10 дней, а также обратиться в суд для обжалования постановления.
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