Эксперты назвали 5 правил о парковке на газоне

Эксперты из московского Дептранса делятся советами: как избежать нарушений при парковке возле газонов

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Специалисты из московского Дептранса предостерегают водителей от нарушений при парковке возле газонов, особенно в период таяния снега. По информации издания 110 km.ru, парковка на незаасфальтированной части придомовой территории может привести к штрафам.

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В столичном управлении рекомендуют внимательно осматривать место перед парковкой и избегать заезда на участки, где есть растения, такие как кустарники, деревья и цветы. Нарушители могут оштрафоваться от 3 до 5 тысяч рублей для частных лиц и от 30 до 300 тысяч для организаций.

В случае несогласия с штрафом, рекомендуется заполнить соответствующее заявление на mos. ru или Автокод в течение первых 10 дней, а также обратиться в суд для обжалования постановления.