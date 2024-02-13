Российские водители тратят огромные суммы на свои автомобили! Вот как сэкономить

Согласно исследованию "СберМаркет" и "СберАвто", средний российский автовладелец тратит около 108 тысяч рублей в год на содержание своего транспортного средства, причем более половины этой суммы уходит на затраты на бензин.
Эксперты рассказали о способах снижения этих расходов, включая переход на дизельные двигатели, использование газобаллонного оборудования, выбор более дешевого бензина, изменение страховки и ремонт в обычных СТО вместо дилерских центров.
Они также подчеркнули важность заранее выяснения условий заводской гарантии для решения проблемных ситуаций.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.