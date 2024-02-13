Российские водители тратят огромные суммы на свои автомобили! Вот как сэкономить

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Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин

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Авто

Согласно исследованию "СберМаркет" и "СберАвто", средний российский автовладелец тратит около 108 тысяч рублей в год на содержание своего транспортного средства, причем более половины этой суммы уходит на затраты на бензин.

Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперты рассказали о способах снижения этих расходов, включая переход на дизельные двигатели, использование газобаллонного оборудования, выбор более дешевого бензина, изменение страховки и ремонт в обычных СТО вместо дилерских центров.

Они также подчеркнули важность заранее выяснения условий заводской гарантии для решения проблемных ситуаций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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