Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92

Секреты АИ-92: почему топливо остается любимым выбором российских автолюбителей

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Издание "За Рулем" раскрыло малоизвестные факты о бензине АИ-92, продолжающем оставаться востребованным среди российских автолюбителей. В 2011 году власти страны планировали отказаться от этого топлива, но его популярность среди потребителей предотвратила этот шаг.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперты объяснили, почему АИ-92 сохранит свою популярность, подчеркнув, что октановое число не является единственным показателем качества топлива. Некоторые зарубежные автопроизводители адаптируют свои модели для использования АИ-92 из-за недоверия россиян к АИ-95.

Важным фактором остается экономия, так как стоимость литра бензина АИ-92 увеличилась в 425 раз с 70-х годов. Интересным моментом является также исторический метод определения октанового числа через цвет топлива, который использовался в СССР. Несмотря на отсутствие АИ-92 на европейском рынке, он продолжает успешно удерживаться в России, где производители приспосабливают свои модели для этого бензина.