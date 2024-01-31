Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период

Проблемой в данной ситуации может стать разряженная автомобильная батарея — наименее сложная, но потенциально неприятная ситуация. Важно понимать, что даже в состоянии покоя автомобиля системы, такие как сигнализация, бортовой компьютер, электронный блок управления, и другие устройства, продолжают функционировать, потребляя микротоки. При температуре воздуха ниже нуля, равной 15 градусам, неснятая заранее автомобильная батарея может разрядиться всего за 10 дней.
Если нет необходимости постоянного перемещения, рекомендуется ежемесячно заводить автомобиль, стоящий без движения.
Летом солнечные лучи могут повредить шины автомобиля и стеклоочистители.
Во время простоя сальники и резиновые уплотнители подвергаются трещинам, что может привести к утечке масла, антифриза и других технических жидкостей.
Кроме того, при длительном простое могут выйти из строя электрические компоненты, а также пластиковые и металлические части кузова.
Коррозия может повредить детали подвески, тормозной системы, трансмиссии и двигателя.
Моторное масло может осесть в картере двигателя, а элементы из стали, взаимодействуя с конденсатом, подвергаются процессу коррозии. Степень износа в этом случае может быть больше, чем при эксплуатации автомобиля.
Также возможно "закисание" тормозных колодок, выход из строя сцепления, ухудшение качества моторного масла в двигателе и существенное снижение качества автомобильного топлива.
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