Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период

Эксперты рассказали, почему нельзя надолго оставлять автомобиль без движения

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Проблемой в данной ситуации может стать разряженная автомобильная батарея — наименее сложная, но потенциально неприятная ситуация. Важно понимать, что даже в состоянии покоя автомобиля системы, такие как сигнализация, бортовой компьютер, электронный блок управления, и другие устройства, продолжают функционировать, потребляя микротоки. При температуре воздуха ниже нуля, равной 15 градусам, неснятая заранее автомобильная батарея может разрядиться всего за 10 дней.

Фото: Макар Горшенин/ Pravda.ru

Если нет необходимости постоянного перемещения, рекомендуется ежемесячно заводить автомобиль, стоящий без движения.

Летом солнечные лучи могут повредить шины автомобиля и стеклоочистители.

Во время простоя сальники и резиновые уплотнители подвергаются трещинам, что может привести к утечке масла, антифриза и других технических жидкостей.

Кроме того, при длительном простое могут выйти из строя электрические компоненты, а также пластиковые и металлические части кузова.

Коррозия может повредить детали подвески, тормозной системы, трансмиссии и двигателя.

Моторное масло может осесть в картере двигателя, а элементы из стали, взаимодействуя с конденсатом, подвергаются процессу коррозии. Степень износа в этом случае может быть больше, чем при эксплуатации автомобиля.

Также возможно "закисание" тормозных колодок, выход из строя сцепления, ухудшение качества моторного масла в двигателе и существенное снижение качества автомобильного топлива.