Как правильно счищать снег, чтобы не испортить автомашину?

Специалисты ресурса iReactor предоставили рекомендации по правильной очистке автомобиля зимой. Зимние условия, включая соль и химические реагенты, могут повредить ЛКП автомобиля.
Рекомендуется использовать подходящие чистящие средства, правильные инструменты, такие как длинные щетки, и избегать чистки снега щеткой, которой терлись колеса или бампер, чтобы избежать повреждений краски.
Также отмечено, что использование скребка из поликарбоната для очистки стекол является эффективным вариантом.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м