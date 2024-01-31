Как правильно счищать снег, чтобы не испортить автомашину?

Как правильно чистить автомобиль зимой: рекомендации специалистов

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Специалисты ресурса iReactor предоставили рекомендации по правильной очистке автомобиля зимой. Зимние условия, включая соль и химические реагенты, могут повредить ЛКП автомобиля.

Рекомендуется использовать подходящие чистящие средства, правильные инструменты, такие как длинные щетки, и избегать чистки снега щеткой, которой терлись колеса или бампер, чтобы избежать повреждений краски.

Также отмечено, что использование скребка из поликарбоната для очистки стекол является эффективным вариантом.