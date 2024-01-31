Как правильно счищать снег, чтобы не испортить автомашину?

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Как правильно чистить автомобиль зимой: рекомендации специалистов

0:33
Авто

Специалисты ресурса iReactor предоставили рекомендации по правильной очистке автомобиля зимой. Зимние условия, включая соль и химические реагенты, могут повредить ЛКП автомобиля.

Рекомендуется использовать подходящие чистящие средства, правильные инструменты, такие как длинные щетки, и избегать чистки снега щеткой, которой терлись колеса или бампер, чтобы избежать повреждений краски.

Также отмечено, что использование скребка из поликарбоната для очистки стекол является эффективным вариантом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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