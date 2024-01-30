Без химии никуда: как быстро очистить автомобиль от снега

Как быстро и безопасно очистить автомобиль от снега и льда

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Для быстрой, надежной и качественной очистки автомобиля от снега и льда автовладельцам рекомендуется учитывать несколько факторов.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Использование традиционных инструментов, таких как мягкие щетки, может быть недостаточным. Для предотвращения обледенения стекол эффективными считаются химические средства.

Однако, для удобства и быстроты, автовладельцам предлагается использовать полиэтиленовую пленку или другие материалы для временной защиты от снега на стоянке.

Также важно учитывать тонкости использования лопат и химических средств в зависимости от погодных условий.