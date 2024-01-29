На это деньги должны быть: на чем нельзя экономить при обслуживании автомобиля

Эксперты рассказали, на чем нельзя экономить при обслуживании автомобиля

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С учетом существенного повышения цен на расходники и запчасти для автомобилей в России, некоторые владельцы транспортных средств стали экономить на техническом обслуживании и покупать дешевые запчасти.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Однако эксперты предупреждают, что такая "бережливость" может привести к серьезным последствиям. Например, переход с рекомендованного производителем бензина АИ-95 на более дешевый АИ-92 может существенно сократить ресурс двигателя.

Экономия на замене моторного масла, охлаждающей жидкости, а также недостаточная мойка автомобиля могут вызвать серьезные проблемы и дополнительные затраты. Покупка дешевых расходников от малоизвестных производителей также может привести к негативным последствиям и даже трагедиям.