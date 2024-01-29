На это деньги должны быть: на чем нельзя экономить при обслуживании автомобиля

С учетом существенного повышения цен на расходники и запчасти для автомобилей в России, некоторые владельцы транспортных средств стали экономить на техническом обслуживании и покупать дешевые запчасти.
Однако эксперты предупреждают, что такая "бережливость" может привести к серьезным последствиям. Например, переход с рекомендованного производителем бензина АИ-95 на более дешевый АИ-92 может существенно сократить ресурс двигателя.
Экономия на замене моторного масла, охлаждающей жидкости, а также недостаточная мойка автомобиля могут вызвать серьезные проблемы и дополнительные затраты. Покупка дешевых расходников от малоизвестных производителей также может привести к негативным последствиям и даже трагедиям.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.