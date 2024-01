Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества. Портал njcar.ru обратился к руководителю одного из сетевых сервисных центров, чтобы выяснить причины подобных дискуссий и определить, может ли неправильная заправка на АЗС привести к неисправностям в автомобиле.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0