Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества. Портал njcar.ru обратился к руководителю одного из сетевых сервисных центров, чтобы выяснить причины подобных дискуссий и определить, может ли неправильная заправка на АЗС привести к неисправностям в автомобиле.

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При разработке автомобилей производители предусматривают возможность заполнения топливных баков вплоть до полного объема. Это позволяет водителям проезжать большие расстояния без остановок для дополнительной заправки. Полный бак способствует эффективной работе топливной системы и снижает риск засора топливного насоса. Это, в свою очередь, уменьшает износ топливной системы и продлевает срок службы двигателя, предотвращая проблемы с подачей топлива.

Опасность возникает только в случае утечки топлива из полного бака, особенно если крышка бака плохо закрывается, что может привести к возгоранию.

Тем не менее, вероятность подобного сценария крайне низка. Аналогичные проблемы могут возникнуть при неисправности системы вентиляции топливного бака.

Важно понимать, что в хорошо обслуживаемом автомобиле подобные проблемы должны быть исключены. Поэтому рекомендуется заправлять бак до полного объема и наслаждаться беспроблемной эксплуатацией автомобиля.

Иногда существуют ситуации, когда нет необходимости заполнять полный бак. Например, на непроверенной заправочной станции, где качество топлива вызывает сомнения.

Или если на АЗС отсутствует рекомендуемое для вашего двигателя топливо с октановым числом 95, но есть топливо с октановым числом 92. В таких случаях предпочтительнее заправить минимальное количество бензина, достаточное для поездки до другой заправочной станции с необходимым видом и качеством топлива.