В чём подвох: машина почти новая, а коробка передач воет

Водителям рассказали, почему "воет" коробка передач в новой машине

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Автомобили с механической коробкой передач в России по-прежнему пользуются стабильным спросом. Однако после покупки такого автомобиля владельцы иногда сталкиваются с проблемой неприятных звуков, таких как нудящий гул. Этот явный дефект, несмотря на непритязательность механической коробки, вызывает недовольство у некоторых владельцев.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Причины этого гула связаны с особенностями конструкции механических коробок передач. Внутри них находятся валы с шестернями, которые определяют скорость вращения вторичного вала и, следовательно, передачу движения на колеса автомобиля. Несовершенства в изготовлении шестерен и износ подшипников могут стать источником неприятных звуков.

Качественная механическая коробка передач, изготовленная из качественных комплектующих, не должна издавать посторонних звуков. Однако у российских "Лад" и иномарок начального ценового уровня владельцы часто сталкиваются с проблемой гула из-за некачественных шестерен и подшипников.

Проблема также может быть вызвана масляным голоданием коробки передач, что приводит к износу шестерен и подшипников. Долив масла решает проблему лишь временно, так как активный износ продолжится. Повышение вязкости трансмиссионного масла может снизить уровень шума, но это создает проблемы при включении передач, особенно в холодную погоду.

Избавиться от проблемы гула в механической коробке можно лишь сменой автомобиля на более качественный. Попытки ремонта или замены агрегата по гарантии часто оказываются бесполезными, так как нормы шумности трансмиссии часто не устанавливаются, и дилеры могут отказать в ремонте. Таким образом, решение проблемы может потребовать серьезных финансовых затрат без гарантии полного устранения дефекта.