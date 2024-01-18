Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать подержанное авто

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Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе

1:19
Авто

В России отмечается увеличение стоимости подержанных автомобилей. По мнению автомобильного эксперта Владимира Сажина, данное явление обусловлено необходимостью компенсации растущих расходов. При выборе такого транспортного средства он рекомендует в первую очередь осуществить проверку в автосервисе, подчеркивая, что вероятность приобретения не поврежденного автомобиля крайне мала.

Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Если автомобиль был в аварии — это еще не критично, главное, чтобы был проведен тщательный анализ, каким образом был произведен ремонт и в каких условиях эксплуатируется", — пояснил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Согласно мнению Сажина, следует обращать внимание на состояние под капотом. Например, если двигатель выглядит подозрительно блестящим, это может быть признаком попыток продавца скрыть следы утечки масла или чрезмерной нагрузки на автомобиль.

Эксперт считает, что перед покупкой наилучшим решением будет провести полную диагностику в автосервисе при участии специалистов.

"Отдайте автомобиль на проверку двигателя, ходовой части и определите, сколько обойдется вам ремонт. Если геометрия кузова нарушена, компрессии в двигателе нет, или, например, воздушный фильтр погружен в масло, тогда стоит отказаться от покупки такого автомобиля", — заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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