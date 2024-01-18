Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать подержанное авто

Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе

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В России отмечается увеличение стоимости подержанных автомобилей. По мнению автомобильного эксперта Владимира Сажина, данное явление обусловлено необходимостью компенсации растущих расходов. При выборе такого транспортного средства он рекомендует в первую очередь осуществить проверку в автосервисе, подчеркивая, что вероятность приобретения не поврежденного автомобиля крайне мала.

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"Если автомобиль был в аварии — это еще не критично, главное, чтобы был проведен тщательный анализ, каким образом был произведен ремонт и в каких условиях эксплуатируется", — пояснил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Согласно мнению Сажина, следует обращать внимание на состояние под капотом. Например, если двигатель выглядит подозрительно блестящим, это может быть признаком попыток продавца скрыть следы утечки масла или чрезмерной нагрузки на автомобиль.

Эксперт считает, что перед покупкой наилучшим решением будет провести полную диагностику в автосервисе при участии специалистов.