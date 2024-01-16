Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Журавлева назвала последствия употребления искусственных яиц из Китая
3 лучших фильма, снятых по историческим событиям прошлого
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Адвокат рэпера Vacio не исключил, что артист может пройти службу в музыкальном подразделении
Кинолог Голубев рассказал об особенностях собачьего интеллекта
Bloomberg: новая версия App Store поддержит стороннюю загрузку приложений
Диетолог Михалева назвала самое вредное блюдо на ужин
Певица Слава поделилась информацией о разрыве отношений со своим мужем
Как сделать макияж, если кожа шелушится — 5 советов от визажистов
Главные признаки того, что машину лучше срочно продать

Семь признаков, которые говорят о том, что автомобиль пора срочно продавать

1:55
Авто

В определённый момент каждый владелец автомобиля сталкивается с решением о продаже своего транспортного средства. Основное в этом процессе — выбрать подходящий момент для передачи машины новому владельцу. Эксперты портала njcar. ru выделили 7 признаков, которые свидетельствуют о том, что настало время срочно продать автомобиль.

Семь признаков, которые говорят о том, что автомобиль пора срочно продавать
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Если вы регулярно используете свой автомобиль в повседневной жизни и нет возможности приобрести новый, то вопрос о продаже может быть неактуальным. Также владельцам, привыкшим использовать свои машины до окончания заводской гарантии, нет необходимости беспокоиться о сроках продажи транспортного средства.

Если ваш автомобиль не требует крупных ремонтов и ограничивается стандартным техобслуживанием (замена масла, фильтров, лампочек, ремней ГРМ и т. д.), тогда его продажа может быть нецелесообразной.

Однако, при возникновении серьезных проблем с ключевыми компонентами, такими как коробка передач, электрика, рулевое управление, это может быть сигналом о том, что ресурс вашего автомобиля исчерпан. В таком случае, чтобы избежать значительных финансовых затрат, может быть разумным решением расстаться с машиной.

Еще одним признаком необходимости продажи может быть обнаружение системной ржавчины на кузове. В этом случае также становится актуальным вопрос о продаже автомобиля.

Изменение потребностей владельца также может послужить основанием для продажи автомобиля, например, когда дети выросли, и больше не нужен большой кроссовер или минивэн. В таких ситуациях может быть разумным приобрести более компактное транспортное средство. То же самое касается случаев, когда одинокий человек становится семьянином, и его двухместный родстер уже не удовлетворяет потребностям семьи.

Рост цен на топливо также может стать стимулом для замены неэкономичного автомобиля на более экономичную модель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Сербия и Косово: будет ли найден путь к примирению Михаил Плисюк В Эстонии отклонён законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Семь признаков, которые говорят о том, что автомобиль пора срочно продавать
Учёные предупредили об опасности любого унитаза
Картофель, запечённый с сыром: вкусное и пикантное блюдо
Тренер Янчук о теннисисте Медведеве на Australian Open: не боится никаких соперников
3 лучших фильма, в основу сюжета которых легли реальные события
Военкор Сладков спрогнозировал взятие Авдеевки российскими военными к 23 февраля
Эксперт перечислила полезные "зимние" продукты
Названы автоподделки, на которые ведутся скупые водители, в результате чего гробится автомобиль
Психолог: боли при менструации могут быть вызваны психологическими причинами
В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников