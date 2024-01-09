Автолюбителям рассказали, как предотвратить примерзание дворников к стеклу

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Проблема, связанная с прилипанием щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу, давно знакома российским водителям. Решение вопроса о том, поднимать "поводки" или оставлять их в надежде на оттаивание с последующим отделением, часто представляется дилеммой, которая может привести к повреждению щеток. Эксперты портала njcar. ru выявили наиболее доступный и эффективный метод предотвращения примерзания дворников к стеклу автомобиля.

Фото: Wikipedia by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Владельцы автомобилей в России сталкиваются с проблемой отделения щеток стеклоочистителей от лобового стекла. Изменения температуры и ледяной дождь, характерные для большей части года, заставляют поднимать "поводки" вверх. В противном случае приходится бороться с трудностью отделения стекла и резинок при помощи утреннего манипулирования.

Производители автомобилей решили эту проблему, оснастив новые модели подогреваемыми стеклами или обогреваемой зоной покоя "дворников". Тем не менее, на старых машинах, не обладающих этой функцией, водителям приходится искать решение проблемы самостоятельно.

Существует множество методов предотвращения замерзания стекла и резинок, но каждая из них требует частого повторения.

Однако есть эффективное решение, хотя оно и кажется более сложным, чем традиционные рекомендации в интернете. Водители отмечают, что силиконовая смазка может справиться с проблемой, хотя лишь на ограниченный период времени — всего несколько дней, после чего ее следует смыть. Секрет заключается в использовании более концентрированного средства, известного как силиконовое масло ПМС-200, вместо обычного силиконового спрея.

Это масло продается в магазинах автозапчастей и применяется для обработки рабочей поверхности щеток стеклоочистителя, предотвращая их замерзание и прилипание, а также обрабатывая все соединения конструкции. Один флакон такого масла обычно достаточен на примерно месяц.