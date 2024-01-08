Сотрудник АЗС объяснил, можно ли протягивать шланг и заправлять автомобиль с другой стороны

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Если топливный бак вашего автомобиля расположен справа, вам разрешено подъезжать к автозаправочной колонке левым боком. Портал njcar. ru уточнил у представителя сетевой АЗС, можно ли использовать шланг с противоположной стороны автомобиля для заправки.

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Горловины бензобаков могут быть расположены как справа, так и слева в зависимости от конструкции различных автомобилей. Обычно автозаправочные станции предоставляют колонки по обе стороны, чтобы соответствовать различным расположениям горловин.

Однако часто случается, что у одной колонки образуется очередь, в то время как другая свободна. В таких случаях некоторые водители предпочитают подъезжать с противоположной стороны, чтобы сэкономить время. Они выходят из салона, берут пистолет и протягивают шланг через заднюю часть автомобиля.

Эта тактика помогает не только сэкономить время водителя, но также улучшает проходимость на автозаправочной станции. Заправка с противоположной стороны повышает пропускную способность, сокращая время ожидания и количество автомобилей на станции одновременно.

На каждой автозаправочной станции обычно есть информационные плакаты с правилами поведения во время заправки. В большинстве случаев запрета на заправку с противоположной стороны нет, и водитель вправе использовать шланг, если его длина позволяет. Тем не менее, следует учесть некоторые нюансы.

На некоторых станциях длина шлангов может быть ограничена. Водители могут обнаружить, что пистолет не достигнет на противоположную сторону, дожидаясь своей очереди.

Некоторые водители могут решить повернуть и приблизиться к колонке, двигаясь встречно другим автомобилям. Важно помнить об установленных схемах движения на заправочных станциях, где транспорт должен двигаться в одном направлении. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 500 рублей (согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ).

Если вам необходимо заправиться с противоположной стороны, рекомендуется остановить автомобиль как можно ближе к колонке. При вытягивании пистолета следует быть осторожным, избегая рывков, и обязательно удерживать его в руках на протяжении всего процесса заправки.