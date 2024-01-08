Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти методы эффективны в борьбе с колорадским жуком
Фильм Эдуарда Боякова "Русский крест" показали по нескольким каналам ТВ в Рождественские праздники
ВСУ обстреляли Белогород 8 января, трое пострадали
Врач Шуров рассказал, как на организм влияет безалкогольное пиво
Ирина Винер призналась, что больше всего в 2023 году разочаровалась из-за отношения к россиянам в мировом спорте
Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом
Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце
На Украине у народа растёт ненависть к ВСУ

Сотрудник АЗС объяснил, можно ли протягивать шланг и заправлять автомобиль с другой стороны

2:29
Авто

Если топливный бак вашего автомобиля расположен справа, вам разрешено подъезжать к автозаправочной колонке левым боком. Портал njcar. ru уточнил у представителя сетевой АЗС, можно ли использовать шланг с противоположной стороны автомобиля для заправки.

Сотрудник АЗС объяснил, можно ли протягивать шланг и заправлять автомобиль с другой стороны
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Горловины бензобаков могут быть расположены как справа, так и слева в зависимости от конструкции различных автомобилей. Обычно автозаправочные станции предоставляют колонки по обе стороны, чтобы соответствовать различным расположениям горловин.

Однако часто случается, что у одной колонки образуется очередь, в то время как другая свободна. В таких случаях некоторые водители предпочитают подъезжать с противоположной стороны, чтобы сэкономить время. Они выходят из салона, берут пистолет и протягивают шланг через заднюю часть автомобиля.

Эта тактика помогает не только сэкономить время водителя, но также улучшает проходимость на автозаправочной станции. Заправка с противоположной стороны повышает пропускную способность, сокращая время ожидания и количество автомобилей на станции одновременно.

На каждой автозаправочной станции обычно есть информационные плакаты с правилами поведения во время заправки. В большинстве случаев запрета на заправку с противоположной стороны нет, и водитель вправе использовать шланг, если его длина позволяет. Тем не менее, следует учесть некоторые нюансы.

На некоторых станциях длина шлангов может быть ограничена. Водители могут обнаружить, что пистолет не достигнет на противоположную сторону, дожидаясь своей очереди.

Некоторые водители могут решить повернуть и приблизиться к колонке, двигаясь встречно другим автомобилям. Важно помнить об установленных схемах движения на заправочных станциях, где транспорт должен двигаться в одном направлении. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 500 рублей (согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ).

Если вам необходимо заправиться с противоположной стороны, рекомендуется остановить автомобиль как можно ближе к колонке. При вытягивании пистолета следует быть осторожным, избегая рывков, и обязательно удерживать его в руках на протяжении всего процесса заправки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Ржавый флот Его Величества. Как идёт ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Груша заплодоносит как бешеная: важно соблюдать эти простые правила ухода за этим плодовым
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Последние материалы
Фильм Эдуарда Боякова "Русский крест" показали по нескольким каналам ТВ в Рождественские праздники
ВСУ обстреляли Белогород 8 января, трое пострадали
Сотрудник АЗС объяснил, можно ли протягивать шланг и заправлять автомобиль с другой стороны
Врач Шуров рассказал, как на организм влияет безалкогольное пиво
Ирина Винер призналась, что больше всего в 2023 году разочаровалась из-за отношения к россиянам в мировом спорте
Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом
Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце
На Украине у народа растёт ненависть к ВСУ
Ученые нашли ягоду, снижающую вероятность смерти на рекордные 31%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников