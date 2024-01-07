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Автоэксперт Ревин объяснил, как не дать выключенному мотору остыть на морозе

1:12
Авто

В холодное время года все системы автомобиля находятся под стрессом, и эксперт из журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился способами смягчения этих условий. Особенно пострадать может двигатель: частые холодные запуски и долгие стоянки при низких температурах негативно сказываются на его ресурсе. Что же делать?

Автоэксперт Ревин объяснил, как не дать выключенному мотору остыть на морозе
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если в течение дня вы осуществляете короткие поездки с частыми остановками, разумно прикрыть моторный отсек автомобиля специальным автоодеялом. Такой мерой сохранится тепло под капотом, что позволит сократить время прогрева двигателя, обеспечит более комфортную температуру в салоне и уменьшит расход топлива.

Важно избегать использования старых пуховиков или покрывал в качестве автоодеяла. Лучше приобрести специальное изделие, выполненное из негорючих материалов и полностью покрывающее двигатель сверху.

Автоодеяло также защитит аккумулятор от мороза. Это крайне важно, поскольку замерзший аккумулятор не сможет принять заряд, пока не прогреется. Утепленный аккумулятор будет разряжаться медленнее и прослужит дольше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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