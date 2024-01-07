Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть признаков автомобиля, побывавшего в ДТП

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Определение того, что автомобиль перед вами побывал в дорожной аварии, можно произвести, обратив внимание на несколько характерных признаков. Об этом рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Например, поврежденный автомобиль может выдать себя по различной степени мутности фар и наличию постороннего скрипа в салоне.

Также стоит обратить внимание на кузов, где неравномерные зазоры могут свидетельствовать о возможных повреждениях, особенно это характерно для недавно собранных отечественных автомобилей.

Важно проверить соединительные болты и ремни безопасности, как отмечает Ян Хайцеэр. В процессе движения на автомобиле, побывавшем в дорожно-транспортном происшествии, можно услышать настойчивый скрип элементов обшивки, что является явным признаком возможной сборки из нескольких поврежденных машин.

Следует обращать внимание на свежие следы краски и чрезмерно полированный кузов, и в случае сомнений рекомендуется использовать толщиномер. Если автомобиль серьезно пострадал в аварии, его кузовные элементы могли быть сняты для замены. Проверка болтов крепления крыльев, дверей и др. может выявить этот факт.

Также следует обратить внимание на состояние краски, поскольку повреждения могут быть видны на поверхности. Важно отметить, что ремни безопасности обычно имеют нашивки с годом выпуска, и если эта дата отличается от даты сборки автомобиля, это может указывать на замену родных ремней после аварии, поясняет автоэксперт.