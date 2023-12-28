В ГИБДД раскрыли, за какие нарушения инспекторы больше не будут штрафовать водителей

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В последнее время заметно увеличилась лояльность полицейских ГИБДД к некоторым видам нарушений на дороге.

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Портал njcar. ru сообщает, что руководство МВД России направило интересное письмо всем отделениям ГИБДД, призывая инспекторов ДПС "по возможности" не применять штрафы за незначительные правонарушения. Например, в случае изношенных шин, непристегнутых ремней безопасности или выключенного ближнего света, полицейским рекомендуется ограничиваться устными замечаниями.

Инспекторы будут предупреждать водителей вместо наложения штрафов за такие "мелкие нарушения", если они не представляют "существенной угрозы для других участников дорожного движения". МВД подчеркивает, что основное внимание ГИБДД будет теперь сосредоточено на "предупреждении" серьезных нарушений, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие водительских прав и другие.

Этот шаг направлен на смягчение социального напряжения.