Министерство внутренних дел России разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права, сообщает информационное агентство "МВД Медиа". В настоящее время эти правила находятся на стадии общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новым правилам, ведомство намерено увеличить максимально допустимое количество штрафных баллов с пяти до семи во время сдачи экзамена. При достижении этого количества баллов студенту будет выставляться оценка "не сдал". Кроме того, предлагается расширить перечень причин, по которым гражданина могут не допустить к экзамену.
Эти изменения затронут лиц, "не имеющих права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутых административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения".
Также речь идет о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования до истечения срока административного наказания, уклонистах и гражданах с просроченными паспортом или медицинской справкой. Для последних процесс сдачи экзамена приостановится до предъявления действительных документов.
Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
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