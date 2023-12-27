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Автоэксперты рассказали, с чем связано повышение цен на запчасти

1:44
Авто

Цены на автозапчасти оказывают влияние на общую стоимость эксплуатации автомобиля несколько раз.

Автоэксперты рассказали, с чем связано повышение цен на запчасти
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Прежде всего, увеличивается стоимость ремонта и технического обслуживания автомобиля.

Растут цены на страховку ОСАГО. В частности, в первой половине года стоимость этой обязательной страховки возросла на 5-14%.

Возможно ли дальнейшее увеличение цен на запчасти и комплектующие, и как можно сдержать этот рост? Какова ситуация на рынке автозапчастей?

"Стоимость уникальных автозапчастей тесно связана с курсом валют. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла в среднем в два раза. С начала 2023 года цены увеличились на 30-35%. Предпосылок для снижения стоимости запчастей в России не наблюдается", — говорит директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

Одним из факторов, способных сдержать рост цен на запчасти, может быть изменение логистических маршрутов поставок.

При ослаблении курса рубля летом прошлого года цены на запчасти выросли на 20%. При сохранении низкого курса рубля к доллару стоимость импортных комплектующих может увеличиться еще больше. Тем не менее, ситуация с наличием запчастей и расходных материалов в России улучшилась.

Проблемы возникают с поставкой сложных узлов, таких как двигатели в сборе, головки блока цилиндров, и агрегаты трансмиссии. Срок ожидания таких деталей может составлять от 60 дней до 6 месяцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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