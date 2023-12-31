Автомат или вариатор: неожиданный взгляд на привычный вопрос

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Дилемма между автоматической коробкой передач (АКПП) и вариатором (CVT) становится менее очевидной, когда рассматриваются преимущества каждой из них.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Вариатор обеспечивает более плавное переключение скоростей и является более экономичным в использовании, при этом обладая более низкой стоимостью.

С другой стороны, АКПП обеспечивает более быструю реакцию на педаль газа и более надежен при буксировке прицепа.

Важно учитывать, что каждая из трансмиссий имеет свои преимущества и недостатки, а выбор зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей водителя.