Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

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Опытные мастера настоятельно советуют перекачивать шины зимой, и главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

При понижении температуры воздух сжимается, что приводит к снижению давления в шинах. Даже небольшое понижение температуры может вызвать значительное уменьшение давления в шинах, что влечет за собой ряд проблем, таких как ухудшение управляемости, повышенный износ и потерю шипов.

Перекачивание шин — простое и эффективное средство компенсации этого эффекта, обеспечивая безопасность и оптимальную производительность в зимних условиях.