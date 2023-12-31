Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Опытные мастера настоятельно советуют перекачивать шины зимой, и главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.
При понижении температуры воздух сжимается, что приводит к снижению давления в шинах. Даже небольшое понижение температуры может вызвать значительное уменьшение давления в шинах, что влечет за собой ряд проблем, таких как ухудшение управляемости, повышенный износ и потерю шипов.
Перекачивание шин — простое и эффективное средство компенсации этого эффекта, обеспечивая безопасность и оптимальную производительность в зимних условиях.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!