Зимние морозы могут негативно сказаться на работе двигателя автомобиля и его запуске. Для улучшения ситуации существует несколько неочевидных способов утепления.
В данном обзоре рассмотрены такие методы, как использование заслонки, автоодеяла, термочехла для АКБ, предпускового подогревателя жидкостного и теплового типов, а также электроподогревателя.
Каждый метод обладает своими особенностями, и выбор зависит от климатических условий и индивидуальных предпочтений автовладельца.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.