Теплее вместе с автомобилем: 6 неочевидных способов утепления двигателя в зимние морозы

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Зимние морозы могут негативно сказаться на работе двигателя автомобиля и его запуске. Для улучшения ситуации существует несколько неочевидных способов утепления.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

В данном обзоре рассмотрены такие методы, как использование заслонки, автоодеяла, термочехла для АКБ, предпускового подогревателя жидкостного и теплового типов, а также электроподогревателя.

Каждый метод обладает своими особенностями, и выбор зависит от климатических условий и индивидуальных предпочтений автовладельца.