Зимостойкость электромобилей: лидеры и аутсайдеры в российских морозах

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Исследование журнала Recurrent на основе данных с бортовых компьютеров 10 тысяч электромобилей 12 различных моделей выявило, что все электромобили теряют запас хода в морозы, но некоторые проявляют большую устойчивость к российским зимним условиям.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидерами рейтинга оказались Audi e-tron, сокративший пробег всего на 16%, и Hyundai Kona, потерявший 34%, но имеющий самый большой зимний запас хода благодаря крупному аккумулятору.

В то время как машины Tesla, за исключением Model S, не попали в лидеры, они все равно продемонстрировали умеренные потери в 24%.

Исследование подчеркивает, что для выбора наиболее холодостойкой модели важно обращать внимание не только на аккумулятор, но и на наличие "зимнего пакета" — комплекта опций, способствующих экономии заряда.