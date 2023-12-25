Исследование журнала Recurrent на основе данных с бортовых компьютеров 10 тысяч электромобилей 12 различных моделей выявило, что все электромобили теряют запас хода в морозы, но некоторые проявляют большую устойчивость к российским зимним условиям.
Лидерами рейтинга оказались Audi e-tron, сокративший пробег всего на 16%, и Hyundai Kona, потерявший 34%, но имеющий самый большой зимний запас хода благодаря крупному аккумулятору.
В то время как машины Tesla, за исключением Model S, не попали в лидеры, они все равно продемонстрировали умеренные потери в 24%.
Исследование подчеркивает, что для выбора наиболее холодостойкой модели важно обращать внимание не только на аккумулятор, но и на наличие "зимнего пакета" — комплекта опций, способствующих экономии заряда.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.