Есть риск остаться без автомобиля: угоны на Новый год

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В преддверии Нового года статистика по кражам автомобилей в США поднимает тревогу. Каждый год Национальное бюро по борьбе с преступностью в сфере страхования (NICB) представляет отчет о кражах в праздничные дни, и результаты за 2021 год подтверждают, что декабрь становится временем повышенного риска для владельцев автомобилей.

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В отчете подчеркивается, что 1 января является днем с самым высоким количеством угнанных машин в году. В 2019 году число угнанных автомобилей превысило среднюю статистику за весь год на 145 единиц. Это свидетельствует о том, что преступники не останавливаются в праздничные дни и активно воспользуются возможностью угона.

Бюро также отмечает, что Новый год занимает особенное место в статистике, поскольку он наступает всего через неделю после дня с наименьшим количеством краж автомобилей в году — Рождества. День благодарения занимает второе место по минимальному количеству угнанных автомобилей.

Для защиты автомобилей владельцам рекомендуется рассмотреть дополнительные меры безопасности, такие как личные боксы, охраняемые парковки или использование механических средств защиты от угона.