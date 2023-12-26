Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля

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Проблема посторонних звуков, исходящих от пластиковых деталей салона автомобиля, может быть беспокойной для водителей. Эксперты рассматривают два подхода к решению этой проблемы: дешевый, но неэстетичный, и более тщательный метод, сохраняющий внешний вид автомобиля.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Дешево, сердито, но не эстетично

Использование силикона и уплотнителей.

Простое прикручивание пластиковых деталей к кузову саморезами.

Недостаток: возможное образование лишних отверстий в кузове, что приводит к ржавлению.

Делаем красиво и надолго

Использование стальных саморезов с отверстием под заглушку.

Подбор заглушек по цвету пластиковых панелей.

Замена штатных пистонов на пластиковые чопики или пробки.

Тщательное сверление отверстий и вырезание углублений для спрятывания головок саморезов.

Установка подготовленных пистонов или чопиков в отверстия.

Закрепление пластиковых деталей саморезами.

Завершение работы установкой штатных заглушек.

Результат: эффективное устранение шума, сохранение внешнего вида автомобиля.

Эти методы предоставляют владельцам автомобилей простые и эффективные способы справиться с нежелательными звуками, обеспечивая тихую и комфортную поездку.