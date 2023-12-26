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Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля

1:21
Авто

Проблема посторонних звуков, исходящих от пластиковых деталей салона автомобиля, может быть беспокойной для водителей. Эксперты рассматривают два подхода к решению этой проблемы: дешевый, но неэстетичный, и более тщательный метод, сохраняющий внешний вид автомобиля.

Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Дешево, сердито, но не эстетично

  • Использование силикона и уплотнителей.
  • Простое прикручивание пластиковых деталей к кузову саморезами.
  • Недостаток: возможное образование лишних отверстий в кузове, что приводит к ржавлению.

Делаем красиво и надолго

  • Использование стальных саморезов с отверстием под заглушку.
  • Подбор заглушек по цвету пластиковых панелей.
  • Замена штатных пистонов на пластиковые чопики или пробки.
  • Тщательное сверление отверстий и вырезание углублений для спрятывания головок саморезов.
  • Установка подготовленных пистонов или чопиков в отверстия.
  • Закрепление пластиковых деталей саморезами.
  • Завершение работы установкой штатных заглушек.
  • Результат: эффективное устранение шума, сохранение внешнего вида автомобиля.

Эти методы предоставляют владельцам автомобилей простые и эффективные способы справиться с нежелательными звуками, обеспечивая тихую и комфортную поездку.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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