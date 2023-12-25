Эксперты рассмотрели вопрос, почему автомобильные аккумуляторы портятся слишком быстро, основываясь на опыте водителя, который менял батареи каждый год.
Эксперты выделяют 7 основных причин, включая проблемы с генератором, утечки тока, коррозию контактов, а также воздействие долгих стоянок, экстремальных температур и выбора несоответствующего аккумулятора.
Специалисты предоставляет советы по уходу за батареей и предотвращению её деградации: чистить контакты рекомендуют 1-2 раза в год; чтобы избежать деградации батареи, следует хотя бы раз в неделю совершать поездку на 15-20 км. Подчеркивая важность правильного выбора и регулярного технического обслуживания.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.