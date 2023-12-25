Эксперты назвали 7 причин износа автомобильного аккумулятора

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Эксперты рассмотрели вопрос, почему автомобильные аккумуляторы портятся слишком быстро, основываясь на опыте водителя, который менял батареи каждый год.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты выделяют 7 основных причин, включая проблемы с генератором, утечки тока, коррозию контактов, а также воздействие долгих стоянок, экстремальных температур и выбора несоответствующего аккумулятора.

Специалисты предоставляет советы по уходу за батареей и предотвращению её деградации: чистить контакты рекомендуют 1-2 раза в год; чтобы избежать деградации батареи, следует хотя бы раз в неделю совершать поездку на 15-20 км. Подчеркивая важность правильного выбора и регулярного технического обслуживания.