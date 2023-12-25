Водителям рассказали топ-5 забавных лайфхаков

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Существует множество различных лайфхаков для автомобилистов. В этом топе включены смешные и эксцентричные лайфхаки, такие как спускание давления в шинах для лучшего сцепления зимой на летней резине.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Также существует лайфхак, как увеличить контакт между брелком от автомобиля и самой машиной. Можно использовать голову как антенны для открытия автомобиля.

Рассказывается о теннисном мячике, который может спасти лобовое стекло от "бума" при парковке, и о том, как использовать омыватель ветрового стекла для освежения напитков в дороге.

Завершает топ нестандартный совет о применении смазки для сексуальных игр при проведении проводов через труднодоступные места в автомобиле.