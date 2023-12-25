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Водителям объяснили, почему из-за вывернутых колес сломается гидроусилитель руля

1:36
Авто

У большинства автовладельцев сложилась привычка поворачивать руль при парковке автомобиля. Некоторые делают это на интуитивном уровне, в то время как другие считают, что такая практика способствует безопасности. Однако эксперты портала njcar. ru подчеркнули, что оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на парковке, особенно зимой, крайне нежелательно.

Водителям объяснили, почему из-за вывернутых колес сломается гидроусилитель руля
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторые водители утверждают, что такой способ парковки предотвращает эвакуацию их транспортного средства. Однако это заблуждение, поскольку современные эвакуаторы способны поднимать автомобиль за все четыре колеса. При этом вывернутые колеса создают дополнительные трудности для других владельцев автомобилей, так как они занимают лишнее пространство, мешая выезду с парковочного места.

Особенно проблематично это может быть для автомобилей с гидроусилителем руля. При длительном стоянии с полностью повернутыми колесами возможно быстрое износение гидроусилителя руля (ГУР). Эксплуатация автомобиля с вывернутыми колесами также негативно сказывается на сроке службы ШРУСов, поскольку резиновые детали при низких температурах становятся менее эластичными, что может привести к их поломке из-за избыточного напряжения.

Владельцам автомобилей с электрогидроусилителем рулевого колеса (ЭГУР) также следует быть внимательными к этому вопросу.

Более разумным решением является использование ручного или электронного стояночного тормоза вместо выворачивания руля при парковке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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