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Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер

Авто

Многие водители активно стремятся избежать штрафов ГИБДД, прибегая к различным уловкам для обхода систем автоматической фиксации нарушений. Согласно данным статистики ГИБДД, на данный момент около 90% всех штрафов для водителей выписываются с использованием таких автоматических систем. Эти цифры полностью объясняют мотивацию нарушителей.

Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель ГИБДД поделился информацией о новом способе, который позволяет сделать автомобиль практически невидимым для дорожных камер. Однако следует отметить, что это может привести к лишению водительского удостоверения при взаимодействии с сотрудниками ДПС.

Изобретательные водители используют пескоструйное оборудование для модификации номерных знаков, производя аккуратное удаление черной краски с белого фона. Этот процесс придает номеру вид естественного износа, сообщает njcar.ru.

На практике, если государственный регистрационный знак затерт, его можно считать нечитаемым. В соответствии со статьей 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, водитель, управляющий автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками, подлежит штрафу в размере 500 рублей или предупреждению. Те, кто использует этот метод, надеются, что даже получив штраф в 500 рублей от ДПС, они смогут оплатить всего 250 рублей (после снижения на 50%) и продолжить нарушать Правила дорожного движения.

Тем не менее, в ГИБДД подчеркивают, что подобные изменения номерных знаков будут рассматриваться как нарушение в соответствии со статьей 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на период до 3 месяцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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