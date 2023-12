Многие водители активно стремятся избежать штрафов ГИБДД, прибегая к различным уловкам для обхода систем автоматической фиксации нарушений. Согласно данным статистики ГИБДД, на данный момент около 90% всех штрафов для водителей выписываются с использованием таких автоматических систем. Эти цифры полностью объясняют мотивацию нарушителей.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.