Водителям рассказали 5 способов избежать штрафа за непристегнутый ремень

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Современные дорожные камеры имеют возможность автоматического распознавания различных нарушений ПДД, включая анализ событий в салоне, определение пассажиров и распознавание лица водителя. Однако эти системы подвержены ошибкам, например, неспособности распознать черный ремень на темной одежде. В случае ошибочных штрафов рекомендуется принимать меры, чтобы избежать несправедливых наказаний.

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Это включает в себя использование цветных накладок на ремень, предпочтение яркой верхней одежды днем, и избегание скрытия ремня под одеждой. Также важно регулярно проверять видимость ремня для камер во время поездки и обжаловать ошибочные штрафы через Госуслуги, если таковые возникли, сообщает njcar.ru.

Следование этим простым рекомендациям поможет предотвратить ошибочные штрафы за непристегнутый ремень от ГИБДД.