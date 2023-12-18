Эксперты раскрыли смысл установки ручек или силовых поручней на потолке многих легковых автомобилей с водительской стороны. Эти устройства в первую очередь предназначены для обеспечения удобства посадки и высадки водителей с ограниченными физическими возможностями, включая инвалидов, пожилых людей и тех, кто сталкивается с проблемой избыточного веса.
Ручки могут иметь различные конструкции и дизайн, а также осуществлять складывание автоматически или вручную. Особые поручни устанавливаются на внедорожниках с высоким клиренсом, обеспечивая дополнительную поддержку при посадке. Некоторые автомобили также предоставляют возможность поднятия водителя над креслом с помощью ручки над головой, что полезно при регулировке сидения, особенно в отсутствие электропривода, сообщает njcar.ru.
Важно отметить, что ручки на потолке также могут служить "оптимизации" вождения, предоставляя универсальное решение для леворульных и праворульных автомобилей. Однако их наличие не всегда является стандартом и зависит от комплектации конкретного транспортного средства.
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