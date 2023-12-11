Россиянам рассказали, как правильно очищать автомобиль от снега без повреждений

Ярослав Кукарин, руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service, поделился советами по безопасному освобождению автомобиля от снега без повреждений.
Эксперт отметил, что наиболее опасными для автомобиля являются резкие перепады температур и длительное стояние под снежной "шапкой". Он подчеркнул, что для безопасного освобождения машины следует действовать последовательно, начиная с очистки снега со стороны водительской двери. Кукарин рекомендует включать обогрев постепенно и использовать лопату и щетку для работы снаружи, при этом осторожно обращаться с кузовом, чтобы избежать повреждений элементов тюнинга и пластиковых деталей.
Также он предупредил об образовании льда на дисках и возможных повреждениях при выкапывании даже из легкого снега.
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