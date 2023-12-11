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Автоэксперт рассказал, почему нужно жёстко относиться к "автозайцам": машины без номеров просто опасны

2:04
Авто

Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль пояснил, почему эвакуация автомобилей с нечитаемыми или закрытыми номерами - абсолютно правильная мера.

Автоэксперт рассказал, почему нужно жёстко относиться к "автозайцам": машины без номеров просто опасны
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Медицинская маска, визитка и даже снег- вариантов закрытия номера досужие автовладельцы придумали множество. Не хотят платить штраф за парковку в неположенном месте - вот главная причина подобных их действий. В Воронеже с такими "халявщиками" решили поступить жёстко. В городе массово эвакуируют автомобили с закрытыми или снятыми номерами.

"Это абсолютно оправданная система. Она себя показала и в других странах мира как эффективная. Если машина с нечитаемыми номерами, значит, она уже представляет угрозу. Нечитаемый номер вводит в заблуждение службы, которые контролируют, мониторят безопасную ситуацию на дорогах", — считает наш собеседник.

Константин Крохмаль предлагает применять к "автозайцам" ещё более кардинальные меры.

"Нужно эти автомобили, если автовладелец не нашёлся в ближайшее время, просто утилизировать, уничтожать. Город — территория общественного пространства, она контролируется соответствующими структурами. Если автомобиль не идентифицирован — есть угроза террористического акта. Если просто автомобиль стоит без номеров в людной части города, то, естественно, он представляет опасность. Я бы прописал инициативу, что если номер не читается, если во дворе стоит автомобиль без хозяина какое-то время и не находится хозяин, то эти автомобили нужно эвакуировать и уничтожать", — так прокомментировал ситуацию руководитель системы.

В Воронеже эвакуация машин без номеров или с закрытыми регистрационными знаками уже показала свою эффективность. Число свободных мест на парковках выросло на треть, а на маскировку решились единицы автовладельцев.

 

 

Неправильная парковка - штраф по фотографии
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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