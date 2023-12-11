Hyundai и Kia ввели новую технологию шин

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Концерны Hyundai и Kia вводят новую технологию. Речь идёт о шинах. Новые шины будут иметь встроенные "цепи противоскольжения". На разработку заявлен патент, тем не менее, серийные автомобили компаний из Кореи в ближайшее время не получат данную разработку.

Фото: https://mtdata.ru/

Отмечается, что компании из Кореи меняют дизайн всего колёсного узла, в связи с этим отлаживаются все технические процессы.

Компании предлагают шины с радиальными канавками, в них будут установлены специальные скобы. Отмечается, что скоба имеет L-образную форму.

Все выступы повышают эффективность сцепления с дорогой. Одно из преимуществ технологии — в опущенном состоянии скобы могут производить шум. Таким образом изнашивается протектор и подаёт сигнал о надобности сменить на колёсах резину.

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