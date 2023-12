Your browser does not support the audio element.

В 2023 году большинство россиян столкнулись с резким повышением стоимости технического обслуживания автомобилей. Например, цены на моторное масло возросли на 50-100%, а некоторые виды фильтров подорожали в 3-4 раза в зависимости от производителя и марки. Однако в условиях таких изменений, по данным портала njcar.ru, существует возможность значительно сэкономить на техническом обслуживании иномарок.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.