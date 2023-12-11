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Иномарки от компаний Skoda, Porsche, BMW и Volkswagen не пугаются российских моторных масел

1:38
Авто

В 2023 году большинство россиян столкнулись с резким повышением стоимости технического обслуживания автомобилей. Например, цены на моторное масло возросли на 50-100%, а некоторые виды фильтров подорожали в 3-4 раза в зависимости от производителя и марки. Однако в условиях таких изменений, по данным портала njcar.ru, существует возможность значительно сэкономить на техническом обслуживании иномарок.

Иномарки от компаний Skoda, Porsche, BMW и Volkswagen не пугаются российских моторных масел
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Стоит отметить, что большинство иностранных автомобилей, ежедневно передвигающихся по российским дорогам, спокойно могут использовать технические жидкости отечественных производителей. Например, "Лукойл" производит продукцию, которая соответствует требованиям компаний Skoda, Porsche, BMW и Volkswagen. Конечно, наличие соответствующего допуска отечественного производителя автохимии не всегда гарантирует подходящую смазку для всех типов двигателей, но это является важным фактором, который стоит учитывать.

Удивительно, но дела обстоят не так уж и плохо со сменными жидкостями отечественного производства. Компании из РФ давно производят качественные антифризы. Таким образом, фирменные продукты из других стран могут остаться в прошлом, так как их легко можно заменить на российские аналоги.

Аналогичная ситуация и с тормозной жидкостью. Их официальное использование в машинах большинства иностранных автопроизводителей ещё одним подтверждением их надёжности и качества.

О чём молчит Моторное Масло
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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