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Три способа разморозят жидкость в бачке омывателя автомобиля при любом морозе

2:01
Авто

Поддержание чистоты лобового стекла в зимний период является важным аспектом безопасности на дороге независимо от времени суток. Несмотря на электронные помощники, никакая технология не может заменить водительское зрение, если водитель не видит препятствий или других проблем на дороге. В зимних условиях, когда грязь и лёд сочетаются с солью, что может затруднять обзор, и омывающая жидкость не справляется со своей задачей, водители предпринимают дополнительные меры.

Три способа разморозят жидкость в бачке омывателя автомобиля при любом морозе
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Один из способов улучшить ситуацию заключается в установке форсунок с подогревом, которые обходятся недорого. Однако многие водители признают, что было бы более эффективно подогревать не только форсунки, но и саму жидкость в системе омывания. Российские автомобилисты снова нашли решение проблемы.

Умельцы разработали метод, при котором антифриз из "малого круга" проходит через медную трубку, согнутую в форме кипятильника, погружённого в резервуар с омывающей жидкостью. Этот способ работает только при нагретом двигателе, требует аккуратной сборки и не подходит для всех типов автомобилей, пишет njcar. ru.

Наиболее простым и эффективным способом является использование электрических подогревающих элементов, например, от подогрева сидений. Они просто крепятся снаружи на бачке омывателя, не нагреваются до таких высоких температур, которые могли бы повредить пластик. Кроме того, они потребляют небольшое количество электроэнергии и имеют длительный срок службы. Установка таких элементов проста, и их всегда можно снять и сохранить до следующего морозного периода.

В третьем варианте, который является самым сложным и дорогостоящим, в регионах с крайне низкими температурами рядом с бачком стеклоомывателя можно установить электрический подогреватель с дополнительными вентиляторами, который будет работать от генератора.

Штрафы с Камер. Полный Разбор
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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