Эксперты портала njcar. ru выделяют три основные причины, по которым опытные водители предпочитают выключать систему стабилизации ESP зимой.
Во-первых, ESP может ограничивать мощность двигателя на скользких дорогах, что затрудняет разгон на заснеженных трассах.
Отключение ESP в зимних условиях позволяет автомобилю уверенно двигаться по снегу и льду, повышая проходимость.
Выключение системы также предоставляет опытным водителям контроль над автомобилем, особенно при управляемом заносе.
Кроме того, при застревании в снегу выключенная ESP облегчает выход из сугроба враскачку.
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