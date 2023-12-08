Эксперты рассказали о трех причинах, почему опытные автомобилисты отключают стабилизацию зимой

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Эксперты портала njcar. ru выделяют три основные причины, по которым опытные водители предпочитают выключать систему стабилизации ESP зимой.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во-первых, ESP может ограничивать мощность двигателя на скользких дорогах, что затрудняет разгон на заснеженных трассах.

Отключение ESP в зимних условиях позволяет автомобилю уверенно двигаться по снегу и льду, повышая проходимость.

Выключение системы также предоставляет опытным водителям контроль над автомобилем, особенно при управляемом заносе.

Кроме того, при застревании в снегу выключенная ESP облегчает выход из сугроба враскачку.