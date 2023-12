Your browser does not support the audio element.

Иногда на беспрепятственной дороге с хорошим асфальтом водителям приходится медленно передвигаться из-за дорожных камер. Однако есть метод, который позволит обойти это замедление на участках, где ПДД допускают более высокую скорость.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.