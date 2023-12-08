Ездить быстрее потока, избегая штрафов с камер ГИБДД, поможет смартфон с навигатором

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Иногда на беспрепятственной дороге с хорошим асфальтом водителям приходится медленно передвигаться из-за дорожных камер. Однако есть метод, который позволит обойти это замедление на участках, где ПДД допускают более высокую скорость.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Чаще всего поток замедляется из-за водителей, безосновательно опасающихся получения штрафов от камер ГИБДД за превышение скорости. Они осведомлены о так называемом "нештрафуемом пороге", позволяющем превышать лимит скорости на 20 км/ч без последствий, согласно КоАП РФ. Однако осторожные автомобилисты при ограничении скорости в 60 км/ч всё же предусмотрительно удерживают показания спидометра на уровне 75 км/ч.

Несколько таких "настороженных" водителей за рулём способны вызвать общее недовольство транспортного потока, следующего сзади. Однако они могли бы ехать намного быстрее, не рискуя получить уведомления от ГИБДД.

Как сообщает портал njcar. ru, всё довольно просто. Большинство автолюбителей не знают, что если спидометр показывает, к примеру, 75 км/ч, то на самом деле автомобиль движется со скоростью около 71 км/ч. Поэтому опытные водители в таких случаях спокойно удерживают скоростной режим на уровне 80 км/ч по спидометру, так как реальная скорость авто составляет 75-76 км/ч. Проверить это легко, воспользовавшись смартфоном с навигацией, способной предупреждать о наличии камер ГИБДД.

С увеличением скорости на трассе "враньё" спидометра становится более значительным. На магистрали с разрешённой скоростью 110 км/ч при показании спидометра 130 км/ч можно чувствовать себя уверенно. Однако данные телефонной навигации в это время могут указывать примерно 120 км/ч. Причина в том, что гаджет рассчитывает реальную скорость, опираясь на сигналы спутников GPS/ГЛОНАСС.

Для того чтобы опередить поток автомобилей, которые избегают превышения скорости из-за беспокойства о камерах ГИБДД, опытные водители ориентируются на показания приложения в смартфоне, а не на стрелку стандартного спидометра в автомобиле.