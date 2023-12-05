В Москве появилась услуга по откапыванию автомобиля из снега: от 500 рублей

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На площадках частных объявлений появились предложения по очистке автомобилей от снега. В Москве данные услуги доступны по цене, начиная от 500 рублей.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существует значительное количество предложений с разным ценовым диапазоном. Существуют желающие выполнить эту работу за 500 рублей, в то время как другие требуют минимум 4 тысячи. Подчеркивается, что конкретная цена может сильно зависеть от сложности задачи, сообщает auto.mail.ru.

Отмечается, что в случае, если автомобиль не чистился в течение нескольких снегопадов, требуются значительные усилия для его "раскопок". Специалисты также предлагают услуги по использованию лебедки для выезда из-под снега, особенно если колеса стоят на асфальте и вокруг уже образовался толстый слой снега. Кроме того, в рамках предложений специалистов, доступны услуги зарядки аккумулятора, подогрева двигателя и подкачки шин.

Ранее сообщалось, что ЦОДД Москвы перечислил правила управления автомобилем зимой, а автоэксперт Балабас рассказал, как быстро отогреть замерзший за ночь автомобиль.