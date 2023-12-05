Центр организации дорожного движения столичного правительства (ЦОДД) выделил ключевые меры безопасности для водителей в зимний период. Организация подчеркнула переменчивость дорожных условий зимой и рекомендовала следующие меры предосторожности:
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Пополнение запасов жидкостей: замена стеклоомывающей жидкости на незамерзающую, поддержание наполовину заполненного бензобака для предотвращения замерзания топливопровода.
Избегание резких торможений: рекомендуется избегать резких торможений и пристраиваний в потоке из-за длинного тормозного пути на заснеженных дорогах.
Вождение с зимним пакетом: рекомендуется взять с собой фонарик, домкрат, теплую одежду и перчатки, а также лопату для возможной помощи в случае поломки.
Соблюдение дистанции и скоростного режима: важно держать дистанцию, придерживаться установленной скорости и избегать резких маневров на обледенелых дорогах.
Очистка автомобиля от снега: необходимо удалять снег с лобового и заднего стекол, боковых зеркал и фар для улучшения видимости.
Использование зимней резины: существует опасность использования летней резины зимой из-за ее жесткости при низких температурах, что может создать опасность на дороге.
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