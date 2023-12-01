Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вид бактерий из гидротермального источника "Крабовое спа": расширение понимания эволюции в глубоководных условиях
Киркоров трогательно поздравил дочь с 12-летием: "Всех цветов на свете ты прекрасней для меня"
Вспышка респираторного заболевания в Китае: научное расследование и ответ ВОЗ
Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
ВС РФ прошли Марьинку до края: ВСУ скоро потеряют ещё один город в Донбассе
Формирование простейших аминокислот в межзвездных льдах: новые перспективы для понимания происхождения жизни
Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399

Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой

2:46
Авто

Зима — великолепное время года, когда природа укутывает мир в свое пушистое белоснежное великолепие. Однако для автолюбителей это может стать настоящим испытанием. Холод, снегопады и гололед могут оказать негативное воздействие на состояние и работоспособность автомобиля.

Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правильное обращение с вашим автомобилем зимой — важная часть его технического обслуживания и защиты от непредвиденных проблем. В данной статье мы рассмотрим несколько ключевых советов и рекомендаций, которые помогут сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии в холодные месяцы.

Это особенно важно, если вы планируете отсутствовать и хотите избежать неприятных сюрпризов с автомобилем по возвращению. Автомобильный эксперт Владимир Сажин поделился с Общественной Службой Новостей основными правилами и хитростями хранения автомобиля зимой.

В первую очередь, по его мнению, если автомобиль стоит на улице, необходимо регулярно очищать его от снега, чтобы избежать случайных повреждений со стороны снегоуборочной техники или экскаватора.

"Также важно периодически заводить автомобиль и перемещаться вперед-назад на короткое расстояние. Необходимо помнить, что все детали автомобиля, включая двигатель, смазываются маслом. В противном случае прокладки могут высохнуть и лопнуть, что приведет к утечке масла", — поясняет он.

Эксперт также обращает внимание на тормозную систему, подчеркивая, что тормозная жидкость способна поглощать влагу.

"Избыток влаги в тормозной жидкости серьезно влияет на работу тормозной системы. Трубки могут проржаветь, и придется их заменить. Тосол, масло и другие технические жидкости теряют свои свойства при длительном простое. Это может привести к бесполезной работе. Когда детали функционируют, они не подвергаются ржавчине", — отмечает он.

Собеседник также напоминает, что борьба с коррозией (особенно в тормозной системе) до сих пор не имеет эффективных методов.

"Если автомобиль хранится в гараже, гараж должен быть проветриваемым. Кроме того, нужно периодически приходить туда зимой и заводить машину для прогрева, чтобы двигатель работал и заряжал аккумулятор", — поясняет он.

Самым идеальным вариантом для хранения автомобиля Сажин считает вентилируемые закрытые парковки. Он подчеркивает, что в них автомобили также должны быть чистыми.

"Если есть сколы на кузове, их следует заделать и защитить, чтобы избежать последующей коррозии", — заключает эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев "Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"? Любовь Степушова Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой
Формирование простейших аминокислот в межзвездных льдах: новые перспективы для понимания происхождения жизни
Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399
В Раде предрекли украинцам трудную зиму
Косатки атакуют крупную белую акулу в Австралии: ученые подтверждают через ДНК
В Польше заявили, что Франция открыла ящик Пандоры
Певец Филипп Киркоров признан самым дорогим российским артистом для корпоративов
Украинцы рассказали, чего ждут от зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников