Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой

2:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима — великолепное время года, когда природа укутывает мир в свое пушистое белоснежное великолепие. Однако для автолюбителей это может стать настоящим испытанием. Холод, снегопады и гололед могут оказать негативное воздействие на состояние и работоспособность автомобиля.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правильное обращение с вашим автомобилем зимой — важная часть его технического обслуживания и защиты от непредвиденных проблем. В данной статье мы рассмотрим несколько ключевых советов и рекомендаций, которые помогут сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии в холодные месяцы.

Это особенно важно, если вы планируете отсутствовать и хотите избежать неприятных сюрпризов с автомобилем по возвращению. Автомобильный эксперт Владимир Сажин поделился с Общественной Службой Новостей основными правилами и хитростями хранения автомобиля зимой.

В первую очередь, по его мнению, если автомобиль стоит на улице, необходимо регулярно очищать его от снега, чтобы избежать случайных повреждений со стороны снегоуборочной техники или экскаватора.

"Также важно периодически заводить автомобиль и перемещаться вперед-назад на короткое расстояние. Необходимо помнить, что все детали автомобиля, включая двигатель, смазываются маслом. В противном случае прокладки могут высохнуть и лопнуть, что приведет к утечке масла", — поясняет он.

Эксперт также обращает внимание на тормозную систему, подчеркивая, что тормозная жидкость способна поглощать влагу.

"Избыток влаги в тормозной жидкости серьезно влияет на работу тормозной системы. Трубки могут проржаветь, и придется их заменить. Тосол, масло и другие технические жидкости теряют свои свойства при длительном простое. Это может привести к бесполезной работе. Когда детали функционируют, они не подвергаются ржавчине", — отмечает он.

Собеседник также напоминает, что борьба с коррозией (особенно в тормозной системе) до сих пор не имеет эффективных методов.

"Если автомобиль хранится в гараже, гараж должен быть проветриваемым. Кроме того, нужно периодически приходить туда зимой и заводить машину для прогрева, чтобы двигатель работал и заряжал аккумулятор", — поясняет он.

Самым идеальным вариантом для хранения автомобиля Сажин считает вентилируемые закрытые парковки. Он подчеркивает, что в них автомобили также должны быть чистыми.

"Если есть сколы на кузове, их следует заделать и защитить, чтобы избежать последующей коррозии", — заключает эксперт.