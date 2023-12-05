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Автоэксперт Балабас рассказал, как обезопасить дворники на машине в зимнее время

3:02
Авто

Поднятие дворников на автомобиле перед снегопадом может привести к расслаблению пружин. В результате щетки дворников будут менее эффективно прижиматься к лобовому стеклу и хуже его очищать. Для того чтобы сохранить работоспособность дворников в зимнее время, водителям также следует внимательно следить, чтобы они не оставались поднятыми на ночь. Об этом рассказал автоэксперт портала kolesa. ru Евгений Балабас в интервью Общественной Службе Новостей.

Автоэксперт Балабас рассказал, как обезопасить дворники на машине в зимнее время
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я бы не рекомендовал поднимать дворники перед снегопадом, как это делают многие. Это, так сказать, наша национальная традиция, но здесь есть определенные тонкости", — отметил он. "Суть в том, что, как правило, пружины дворников при их поднятии напрягаются еще сильнее. Следовательно, избыточно напряженная пружина — избыточно сжатая или растянутая, от этого не зависит — в любом случае сталкивается с перегрузками. Длительный простой пружины с перегрузкой просто ослабляет ее. В результате дворники с каждым разом прижимаются к стеклу все хуже. Даже новые щетки начинают чистить не очень эффективно. Таким образом, тактика поднимания дворников не самая полезная".

Эксперт отметил, что проблему замерзших дворников можно решить, используя воду комнатной температуры или чуть теплее. После того как снег очищен щеткой, следует облить дворники слегка теплой водой, дать всем "суставам" оттаять, затем включить омыватель и обработать лобовое стекло и сами дворники незамерзающей жидкостью.

Еще одной угрозой для дворников зимой является возможность случайно оставить их включенными на ночь.

"Часто бывает так, что мы приехали второпях, быстро встали, припарковались, заглушили двигатель. А на улице шел снег или дождь, и у нас работали дворники. Если у дворников была установлена длительная пауза, то есть серьезный риск просто заглушить машину, когда дворники в парковочном положении, и забыть, что они включены", — рассказал Балабас. "Если у вас есть автозапуск, на следующий день, когда дворники примерзли, навалил снег, вы дистанционно завели машину, и дворники тут же включились. Они не способны двигаться, и происходят разные неприятности. Самое безобидное — это сгорание предохранителя. Но бывают и изломы в редукторе, срывы поводков дворников с осей, на которых они вращаются".

Перед тем как заглушить машину, необходимо убедиться, что дворники были выключены, подчеркнул Балабас. Он отметил, что привычка оставлять дворники в недоконченно сложенном положении, заглушая автомобиль до завершения их рабочего цикла, может формироваться у водителей летом, когда это не вызывает особых проблем. Однако зимой такая привычка может стать нежелательной, подчеркнул эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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