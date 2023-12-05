Автоэксперты назвали лучшие автомобили до 350 тыс. рублей

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Приобрести качественный автомобиль при ограниченном бюджете становится все более сложной задачей, поэтому многие россияне обращаются к рынку подержанных автомобилей. Эксперты выделили лучшие варианты за 350 000 рублей на вторичном рынке, которые обещают надежность и минимум проблем.

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Лидером в списке надежных автомобилей за 350 000 рублей стал Opel Astra H, выпущенный в 2007-2008 годах. Эта модель пользуется популярностью благодаря надежным двигателям и прочным коробкам передач. Хотя машина известна своей надежностью, требуется регулярное обслуживание. Рекомендуется выбирать вариант с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, пробегом около 250 000 километров.

На втором месте в списке надежных автомобилей за 350 000 рублей оказалась отечественная Lada Priora. Этот автомобиль обладает приятным управлением и хорошими ходовыми качествами. При правильном уходе за ним, машина не подведет владельца. За пределами бюджета можно найти автомобили 2013-2014 годов с пробегом около 200 000 километров, сообщает "Южный автомобиль".

Третью строчку в рейтинге занимает Mitsubishi Lancer девятого поколения. В бюджете 350 000 рублей можно приобрести седан выпуска 2006-2009 годов с пробегом до 250 000 километров. Машина комфортна, надежна и не подведет своего владельца.

На четвертом месте — Kia Rio 2005-2006 года выпуска. Этот автомобиль считается одним из самых надежных и доступных по содержанию в пределах 350 000 рублей. В этом бюджете можно рассчитывать на автомобиль с пробегом 250-300 тысяч километров, предпочтительно с 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Пятое место в списке занимает проверенный временем седан Renault Logan. Этот автомобиль считается практически неубиваемым. В пределах бюджета 350 000 рублей можно найти машины выпуска 2009-2011 годов с пробегом около 250 000 километров. Renault Logan представляет собой простой, надежный и экономичный автомобиль, который легко обслуживать.