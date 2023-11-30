Эксперты рассказали, что предлагает "Москвич 6" за три миллиона рублей

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На рынок вышел новый "Москвич 6", представляющий легковую машину в сегменте С, собираемую на заводе "Москвич" по методу крупноузловой сборки. Эта модель, основанная на китайской JAC J7, заменяет себе конкурентов вроде "Шкоды-Октавии" и "КИА-Сид/Серато".

Фото: официальный сайт москвич

С максимальным объемом багажника в 540 литров, обширными размерами (длина 4770 мм, ширина 1820 мм, колесная база 2760 мм), и двигателями мощностью 136 и 174 лошадиных сил, "Москвич 6" предлагает умеренный баланс характеристик.

С интересным дизайном салона, современной электроникой, и разнообразным функционалом, новый автомобиль становится конкурентоспособным предложением на рынке.

Однако, несмотря на некоторые положительные аспекты, отзывы касательно ленивой педали газа и резких тормозов свидетельствуют о том, что у "Москвича 6" есть свои особенности, которые могут потребовать привыкания со стороны водителей.

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