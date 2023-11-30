Для российских автомобилей запчасти будут делать инвалиды, пенсионеры и студенты

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В Набережных Челнах начал функционировать производственный цех, специализирующийся на выпуске кабельно-жгутовой продукции в рамках программы "Работа у дома". Эта инициатива позволяет решить две актуальные проблемы: обеспечить трудовые места для определенных групп населения и устранить дефицит рабочей силы в автомобильной отрасли.

Фото: Openverse by Dmitry Racer is licensed under CC BY-SA 4.0

Основная задача данного проекта заключается в создании удобных рабочих мест для граждан, которые не могут полностью трудоустроиться в офисах, отдаленных от их домов. Прежде всего, это касается женщин с детьми, пенсионеров, инвалидов и студентов, сообщает motor.ru

Эта практика не нова для России, где ранее неспециализированных специалистов привлекали к работе на автомобильных заводах. К примеру, АвтоВАЗ планирует вовлечь в процесс сборки своих автомобилей российских заключенных, для чего компании требуется примерно 100-200 человек.